Сегодня состоялся первый полет турецкого прототипа истребителя пятого поколения KAAN.

Сегодня, 21 февраля, турецкий истребитель пятого поколения под названием «KAAN» штатно совершил свой первый полет, ознаменовав еще одну историю в авиационной и оборонной промышленности этой средиземноморской страны, входящей в Североатлантический альянс.

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Этот полет фактически гарантирует присоединение Турции к тем немногим странам мира, которые способны самостоятельно разработать истребитель пятого поколения. «KAAN» присоединяется к другим самолетам пятого поколения, представленным в настоящее время на мировом рынке, таким как F-22 «Raptor», F-35 производства США, J-20 «Mighty Dragon» и J-31 китайского производства, а также Су-57 российского производства.

По словам генерального директора компании Turkish Aerospace Industries (TAI) профессора Темеля Котифа, истребитель находился в воздухе 13 минут и развил скорость в 230 узлов на высоте 8000 футов.

Пробный полет был проведен к северу от Анкары.



