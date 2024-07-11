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Секреты галловой мухи: российские ученые раскрывают удивительные свойства микроскопической осы
Исследователи из Саратовского госуниверситета изучают необычные свойства микроскопической осы, которая паразитирует на личинках галловой мухи. Ученые обнаружили, что этот "сверхпаразит" обладает уникальными способностями, которые могут найти практическое применение.

Российские ученые пристально изучают взаимоотношения между различными видами насекомых-паразитов, обитающих в природе. Особое внимание исследователей привлекла микроскопическая оса, которая атакует личинок галловой мухи, обладая при этом уникальными способностями.

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Группа ученых из Саратовского государственного университета имени Чернышевского много лет занимается изучением паразитов, образующих на растениях вредные наросты, называемые галлами. Особый интерес у биологов вызвала муха-орехотворка (Aulacidea hieracii), которая строит галлы на ястребинке могучей (Hieracium x robustum).

Внутри этих новообразований развиваются личинки мухи, которые впадают в зимнюю спячку - диапаузу. Ученые решили выяснить, что происходит с ними в этот период. Для этого они применили метод Рамановской спектроскопии, позволяющий наблюдать за биохимическими процессами на молекулярном уровне.

Исследования показали, что даже во время спячки личинки продолжают активно синтезировать жизненно важные вещества, в частности, каротиноиды. Это говорит о том, что они набирают силы, готовясь к следующей стадии развития. Однако не всем суждено дожить до этого момента.

Как рассказал заведующий кафедрой морфологии и экологии животных СГУ Василий Аникин, на личинок орехотворки охотится микроскопическая оса Eupelmus messene. Этот "сверхпаразит" обладает поистине уникальными способностями.

Оказалось, что яйцеклад осы настолько эффективен, что она способна пронзать даже стенки полистироловых чашек Петри. В природе же она использует этот инструмент, чтобы "взбивать" содержимое галлов орехотворки в течение 6-10 минут, прежде чем отложить на них свои яйца. При этом ученые обнаружили в атакованных галлах признаки неизвестного вещества, которое, вероятно, оса применяет в качестве консерванта для "детского питания" своего потомства.

По словам Аникина, природные механизмы выживания и взаимодействия видов, которые удается обнаружить в ходе таких фундаментальных исследований, могут найти самое неожиданное практическое применение. Например, тонкий и подвижный яйцеклад осы может послужить прообразом для разработки новых промышленных или медицинских технологий.

Кроме того, глубокое понимание биологии микроскопических паразитов может помочь в решении экологических проблем. Так, изучение "сверхпаразитов" может позволить создавать эффективные средства борьбы с вредными насекомыми-инвайдерами, проникающими на новые территории.

#биология #насекомые #паразиты #оса #галловая муха #саратовский госуниверситет
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Секреты галловой мухи: российские ученые раскрывают удивительные свойства микроскопической осы
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