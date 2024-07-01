В 2024 году на работах, проводимых Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), будет задействовано около 3 тысяч студентов строительных и дорожных специальностей. Ребята проходят практику на объектах реконструкции, ремонта и содержания федеральных трасс по всей стране, получая ценный профессиональный опыт.

Подготовка высококвалифицированных кадров для дорожной отрасли является одной из ключевых задач, стоящих перед государством. Привлечение студентов специализированных вузов и ссузов к практической работе на федеральных трассах страны позволяет не только обеспечить нужды отрасли в рабочих руках, но и дать будущим специалистам бесценный опыт непосредственного участия в масштабных дорожно-строительных проектах.

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В нынешнем году около 3 тысяч студентов будут задействованы в работах на объектах Росавтодора по всей России. Ребята из различных строительных и дорожных вузов и техникумов примут участие в реконструкции, ремонте и содержании федеральных трасс.

Так, на участке трассы М-5 "Урал" в Челябинской области работают около 30 студентов третьего курса местного автотранспортного техникума, выполняя задачи как рядовые дорожные рабочие и геодезисты. В Республике Тыва в ремонте трассы Р-257 "Енисей" задействованы учащиеся Кызылского транспортного техникума. На первом этапе Восточного обхода Махачкалы практику проходят будущие инженеры-дорожники из Дагестанского государственного технического университета.

В общей сложности практику и стажировки на объектах Росавтодора в 2024 году пройдут студенты из Российского университета транспорта (МИИТ), Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и других ведущих профильных высших учебных заведений страны.

Привлечение студентов к участию в реальных дорожно-строительных проектах позволяет им получить бесценный практический опыт, применить теоретические знания на деле и в дальнейшем сделать осознанный выбор в пользу работы в дорожной отрасли.