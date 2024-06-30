На предвыборном митинге британского политика Найджела Фараджа произошел неожиданный инцидент. Во время его выступления активисты спустили за его спиной баннер с изображением российского президента Владимира Путина. Инцидент вызвал бурную реакцию публики.

Британская политическая сцена продолжает удивлять своих зрителей неожиданными событиями. На этот раз в центре внимания оказался известный британский политик Найджел Фарадж, чье выступление было сорвано весьма необычным образом.

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Во время предвыборного митинга Найджела Фараджа в Эссексе произошел весьма примечательный инцидент. Когда лидер Реформистской партии Великобритании начал свою речь, за его спиной неожиданно спустили огромный баннер с изображением президента России Владимира Путина. Поначалу сам Фарадж, кажется, не сразу понял, кто именно изображен на плакате.

Несмотря на попытки сотрудников Центра Колумбайн быстро избавиться от баннера, публика бурно отреагировала на происходящее, скандируя "Сорвите его!". Группа активистов Led By Donkeys, известная своими нападками на Фараджа, позже написала в социальных сетях, что именно они стояли за этой акцией.

Сам Фарадж ранее уже подвергался критике за свои высказывания о Путине, в которых он, с одной стороны, говорил, что не любит российского президента как человека, но в то же время восхищается им как политическим деятелем. Недавно Фарадж также вступил в перепалку с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном по поводу ответственности Запада за события в Украине.

Нынешний инцидент лишний раз демонстрирует накал политических страстей в современной Великобритании.