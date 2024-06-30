Согласно данным РИА Новости, за два года действия санкций импортеры из недружественных стран недополучили российских товаров на $256,5 млрд (21 трлн рублей). Однако Россия сумела компенсировать эти потери, перенаправив экспорт на другие рынки, и даже заработать дополнительно 5 трлн рублей.

Экономические отношения между Россией и странами Запада претерпели серьезные изменения за последние два года. Введение беспрецедентных санкций против России со стороны недружественных государств вынудило нашу страну перестраивать экономику и искать новые рынки сбыта. Как оказалось, эти вызовы стали также и новыми возможностями для России. Согласно новым данным, Россия не только компенсировала потери от сокращения экспорта в недружественные страны, но и смогла получить существенную финансовую выгоду.

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Согласно данным РИА Новости, за два года действия санкций импортеры из недружественных стран недополучили российских товаров на $256,5 млрд (почти 21 трлн рублей). Это связано с тем, что поставки некоторых позиций российского экспорта в эти страны сокращались, в то время как другие, наоборот, росли.

Так, в 2022 году западные импортеры недополучили товаров на $64,1 млрд (4,5 трлн рублей), а в 2023 году – на $192,4 млрд (16,5 трлн рублей). Больше всего они лишились минеральных ресурсов ($107 млрд), драгоценностей ($38 млрд) и металлов ($20,7 млрд).

Однако Россия смогла перенаправить эти объемы на другие рынки и даже получить выгоду. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), российский экспорт за два года вырос на $30,9 млрд (5 трлн рублей) по сравнению с периодом до санкций. Таким образом, страна не только компенсировала потери, но и заработала дополнительно более $287 млрд (26 трлн рублей).

В целом, несмотря на давление внешних ограничений, Россия сумела адаптировать свой экспорт и найти новые рынки сбыта. Так, поставки в Китай, Индию, Турцию, Бразилию и другие страны существенно выросли, частично компенсируя сокращение поставок в недружественные государства.

Кроме того, Россия активно переориентировала экспорт энергоресурсов, сырья и других товаров, востребованных на мировом рынке. Это позволило не только закрыть образовавшийся в результате санкций дефицит, но и заработать дополнительные средства.

По мнению экспертов, успех России в переориентации экспорта связан с высокой конкурентоспособностью многих российских товаров и сырья, а также с проведением целенаправленной политики диверсификации внешней торговли. Помимо поиска новых рынков сбыта, Москва активно развивает логистические и финансовые схемы, которые позволяют обходить ограничения западных стран.

Таким образом, вместо ожидаемых западными странами масштабных экономических потерь для России, санкции в целом обернулись для нее дополнительной финансовой выгодой.