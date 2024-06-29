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Соучредитель Rockstar Games раскрыл закулисные тайны отказа от фильмов по мотивам GTA и RDR
Соучредитель компании Rockstar Games Дэн Хаузер, в редком интервью изданию The Ankler, объяснил, почему студия так и не занялась съемками фильмов по своим культовым играм серий Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, несмотря на многочисленные предложения от Голливуда.

Игры студии Rockstar Games, такие как культовая серия Grand Theft Auto и эпическая франшиза Red Dead Redemption, на протяжении десятилетий пользуются огромной популярностью среди геймеров во всем мире. Однако, несмотря на многомиллиардные продажи и культовый статус этих проектов, компания так и не решилась перенести их на большой экран. Теперь соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер в редком интервью приоткрыл завесу тайны и рассказал о причинах этого решения.

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В интервью изданию The Ankler Дэн Хаузер, создавший компанию Rockstar Games вместе со своим братом Сэмом, рассказал о многочисленных предложениях от Голливуда по поводу экранизации игр GTA и Red Dead Redemption. По его словам, у них было «несколько неловких свиданий» с киноруководителями, которые пытались убедить Хаузера в том, что «они могут снять фильм». Впрочем, Дэн и его команда были непреклонны: «Зачем нам это делать?» - вопрошал Хаузер.

Причина отказа Rockstar Games от съемок фильмов по своим играм кроется в нежелании терять контроль над интеллектуальной собственностью, которая на тот момент приносила компании многомиллиардные доходы. «Мы бы подумали: нет, вы описали, что вы снимаете фильм, а мы не имеем никакого контроля и принимаем на себя огромный риск, за который нам в конечном итоге придется расплатиться чем-то, что принадлежит нам», - объясняет Хаузер.

По его словам, в то время, когда Rockstar рассматривала предложения о фильмах по GTA и Red Dead, «экономика никогда не имела смысла. Риск никогда не имел смысла». Дэн также отметил, что адаптации видеоигр в кино традиционно воспринимались как низкокачественные. «В те времена считалось, что игры делают фильмы низкого качества», - говорит Хаузер.

Но в последние годы ситуация изменилась, и Дэн Хаузер признается, что сейчас он «готов работать с Голливудом», чтобы «создать IP-конвейер». Таким образом, возможность экранизации игр Rockstar Games в будущем не исключается, однако компания по-прежнему очень осторожно подходит к этому вопросу, стремясь сохранить полный контроль над своими культовыми интеллектуальными собственностями.

#rockstar games #gta #фильм #red dead redemption #дэн хаузер
Источник: theankler.com
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