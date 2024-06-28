Российская компания Rteam анонсировала запуск собственной видеоплатформы, которая по своему функционалу и интерфейсу близка к YouTube. Новый сервис, получивший название "Платформа", позиционируется как отечественная альтернатива популярному видеохостингу.

На фоне непростой геополитической ситуации и ухода многих зарубежных IT-гигантов с российского рынка, отечественные компании активно развивают собственные технологические решения. Одним из таких проектов стала новая видеоплатформа "Платформа" от российской компании Rteam.

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Презентация нового видеосервиса "Платформа" прошла 28 июня в Региональном общественном центре интернет-технологий. По заявлениям разработчиков, их детище визуально и функционально максимально приближено к YouTube – одному из наиболее популярных видеохостингов в мире.

"Платформа" от Rteam предложит пользователям знакомый интерфейс с системой рекомендаций, инструментами продвижения и аналитики для блогеров. Видео будут доступны вплоть до разрешения 4K с поддержкой субтитров на русском и английском языках. Кроме того, сервис обещает реализовать собственный формат коротких видео, аналогичный YouTube Shorts.

Важной особенностью "Платформы" станет продвинутая система модерации контента, которая будет следить за соблюдением российского законодательства и ограничивать материалы с антироссийской риторикой. По словам генерального директора Rteam Андрея Талызина, платформа способна обрабатывать до 240 тысяч запросов в секунду, что говорит о ее высокой производительности.