Компания Agility Robotics заключила многолетнее соглашение с GXO Logistics о развертывании своих двуногих роботов Digit на складах логистической компании.

Индустрия робототехники продолжает стремительно развиваться, и сейчас мы становимся свидетелями очередного значимого события. Компания Agility Robotics, известная своими передовыми разработками в области гуманоидной робототехники, начинает внедрение своих уникальных роботов Digit на складах логистического гиганта GXO Logistics.

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Двуногие роботы Digit, созданные Agility Robotics, высотой 1,9 метра, впервые были задействованы на фабрике Spanx в Коннектикуте (США) в рамках пилотного проекта по внедрению модели «Роботы как услуга» (Robots-as-a-Service/RaaS). Теперь после успешной апробации, Agility и GXO Logistics заключили многолетнее соглашение о широкомасштабном использовании этих инновационных роботов-гуманоидов.

Согласно договору, GXO будет развёртывать роботов Digit на своих складах по всей Северной Америке. Роботы Digit отличаются высокой мобильностью и ловкостью. Благодаря своей конструкции, они могут свободно передвигаться по складским помещениям, а их "руки" способны выполнять такие задачи как погрузка/разгрузка, перемещение грузов и сортировка товаров. Таким образом, Digit станут ценными помощниками на складах GXO Logistics.





Ожидается, что внедрение таких роботов на логистических объектах позволит повысить эффективность и производительность складских операций. Кроме того, использование Digit сможет помочь решить проблему нехватки рабочей силы, с которой сталкивается отрасль. Представители GXO уверены, что сотрудничество с Agility Robotics станет важным шагом в цифровизации и автоматизации складской логистики.