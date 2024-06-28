NASA выбрало компанию SpaceX для разработки аппарата Deorbit Vehicle, который выведет Международную космическую станцию стоимостью 150 миллиардов долларов с орбиты. Предполагается, что и космическая станция, и спускаемый аппарат безопасно сгорят в атмосфере.

После почти 24 лет непрерывной работы на орбите, Международная космическая станция (МКС) готовится к своему финалу. Космические агентства, отвечающие за эксплуатацию МКС, поручили NASA организовать безопасный вывод станции с орбиты, чтобы положить конец этой важной главы в истории освоения космоса.

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В рамках контракта стоимостью до 843 миллионов долларов, NASA выбрало компанию SpaceX для разработки аппарата Deorbit Vehicle для спуска с орбиты. Этот космический аппарат будет отвечать за вывод Международной космической станции с ее околоземной орбиты, где она и сгорит в верхних слоях атмосферы при температуре около 1649°C.

Ожидается, что как Deorbit Vehicle, так и сама МКС, а это, по сути, дом с шестью спальнями и двумя ванными комнатами, полностью сгорят в процессе входа в атмосферу, не достигнув поверхности Земли. Любые оставшиеся фрагменты должны приземлиться в отдаленном районе южной части Тихого океана, который часто используется для контролируемого захода космических аппаратов в плотные слои атмосферы.

Пять космических агентств, ответственных за эксплуатацию МКС (Роскосмос, ЕКА, JAXA, CSA и NASA), должны обеспечить безопасный вывод станции из эксплуатации по завершении ее 30-летнего срока службы. Этот процесс деорбитации ожидается где-то в 2030 году и будет находиться под полным контролем NASA.

Хотя срок службы МКС изначально планировался на 15 лет, благодаря слаженной работе международной команды инженеров и ученых, станция проработала в космосе в два раза дольше. За три десятилетия своего существования, МКС стала важнейшей орбитальной лабораторией человечества, внесшей неоценимый вклад в развитие космической науки и технологий.