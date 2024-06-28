Поздно вечером в среду космонавты на Международной космической станции вынуждены были ненадолго переместиться в пристыкованные корабли из-за аварии неработающего российского спутника, который развалился на множество фрагментов.

Работа экипажа Международной космической станции подчас сопровождается нештатными ситуациями, с которыми космонавтам приходится оперативно справляться. Одна из таких ситуаций произошла в ночь на четверг, когда члены 71-й экспедиции на МКС были вынуждены на время покинуть станцию и переместиться в пристыкованные космические корабли.

реклама

Поздно вечером в среду, 26 июня, девять астронавтов на Международной космической станции по требованию специалистов NASA ненадолго эвакуировались в пристыкованные к станции космические корабли. NASA не уточнило, какой конкретно спутник был затронут инцидентом, но по данным компании LeoLabs, отслеживающей космический мусор, им оказался российский спутник Ресурс-П1, который находился на низкой околоземной орбите.

Согласно сообщению NASA, экипаж 71-й экспедиции на МКС, включая членов экипажа космического корабля Boeing Starliner, отправился в свои корабли сразу после 21:00 по восточному времени (05:00 МСК). Это было сделано в качестве "меры предосторожности", так как из-за произошедшего с Ресурс-П1 на орбите образовалось более 100 отслеживаемых фрагментов космического мусора.

Представители космического агентства отметили, что астронавты провели в своих космических кораблях около часа, после чего им было разрешено вернуться на МКС, поскольку угроза столкновения с обломками миновала.

Ресурс-П1, предназначенный для наблюдения за Землей, был запущен в 2013 году и проработал до конца 2021-го, превысив свой ожидаемый срок службы. Как сообщает NASA, Ресурс-П1 использовался для широкого спектра задач – от оборонных до мониторинга чрезвычайных ситуаций и сельского хозяйства. Теперь же его разрушение на орбите создало опасную ситуацию, с которой оперативно пришлось разбираться экипажу МКС.