Галактика-спутник Млечного Пути, называемая Crater II, может состоять из загадочной "самовзаимодействующей" темной материи, которая до сих пор неизвестна науке. Это открытие может стать важным шагом в разгадке природы таинственной субстанции, составляющей большую часть Вселенной.

Темная материя – одна из самых больших загадок современной астрофизики. Это невидимое вещество, которое, как полагают ученые, составляет более 80% массы Вселенной и играет ключевую роль в формировании и эволюции галактик. Несмотря на многолетние исследования, ученым пока не удалось напрямую обнаружить темную материю, и они продолжают искать возможные ее проявления в космическом пространстве. Одним из потенциальных ключей к разгадке этой тайны может стать исследование небольшой галактики-спутника Млечного Пути, которая получила название Crater II.

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Галактика Crater II является четвертым по величине спутником Млечного Пути, но при этом она необычайно тусклая – почти в 100 000 раз слабее нашей родной галактики. Американские ученые предполагают, что эта особенность может быть связана с уникальным составом Crater II – она, вероятно, преимущественно состоит из так называемой "самовзаимодействующей" темной материи.

В отличие от "обычной" темной материи, частицы которой взаимодействуют только посредством гравитации, гипотетические частицы самовзаимодействующей темной материи могут взаимодействовать друг с другом с помощью еще неизвестной силы. По мнению астрофизиков, такая природа темной материи может объяснить необычные наблюдаемые свойства галактики Crater II.

Компьютерные модели показывают, что самовзаимодействующая темная материя должна формировать галактики с более пологими и протяженными профилями плотности, чем "обычная" темная материя. Это хорошо соответствует наблюдениям за галактикой Crater II, отличающейся необычно низкой яркостью и распределением звезд на большом участке космического пространства.

Около 50 крошечных галактик окружают нашу родную галактику Млечный Путь. Новое исследование предполагает, что один из них, известный как Crater II, может состоять из частиц темной материи, которые взаимодействуют друг с другом.