Два небольших спутника совершили успешный космический старт с Международной космической станции. NASA поделилось новыми кадрами уникального процесса их развертывания, который наблюдали астронавты на борту МКС.

Освоение космоса сегодня продолжается не только с помощью дорогостоящих пилотируемых миссий и крупных спутников. Все большее значение приобретают компактные аппараты, способные выполнять сложные научные задачи в самых разных областях космических исследований. Один из примеров – два таких миниатюрных спутника, которые совсем недавно были запущены с борта Международной космической станции.

реклама

18 апреля 2024 года с МКС были выпущены в космос два кубических спутника размером всего с обычную обувную коробку. Это устройства под названиями BurstCube и SNOOPI, которые были сброшены в открытый космос при помощи специального механизма развертывания Nanoracks CubeSat Deployer.

Зафиксированные камерами кадры показывают, как два крошечных аппарата один за другим отделяются от станции и стремительно уходят в космическое пространство. Хотя спутники сначала были очень близки друг к другу, позже они разошлись, чтобы начать самостоятельные космические миссии.

BurstCube, первым отправившийся в свободный полет, предназначен для исследования гамма-всплесков – мощных космических взрывов, связанных со столкновениями нейтронных звезд. Его сенсоры смогут регистрировать и отслеживать эти редкие и кратковременные явления, которые также порождают гравитационные волны. Таким образом, спутник внесет вклад в развитие "многоканальной астрономии" – комплексного изучения космических событий с помощью различных методов.

В свою очередь, аппарат SNOOPI будет использовать радиосигналы различных источников, чтобы изучать ионосферу Земли. Эта информация важна для совершенствования системы глобальной навигации и связи.

Несмотря на скромные размеры, оба спутника оснащены сложным научным оборудованием, способным проводить важные исследования на орбите. Их успешный запуск с МКС открывает новые возможности для космической науки с помощью компактных, относительно недорогих платформ.