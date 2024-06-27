В городе Куми в Южной Корее произошел неординарный инцидент с участием робота-сотрудника местной администрации. По данным властей, андроид, работавший в муниципалитете почти год, загадочным образом упал с лестницы, что вызвало широкий общественный резонанс.

Южная Корея известна как одна из самых технологически развитых стран мира, где робототехника и искусственный интеллект находят все более широкое применение. Многие корейцы воспринимают андроидов как полноправных членов общества. Однако инцидент, произошедший в муниципалитете города Куми, заставил усомниться в безопасности использования роботов в государственных учреждениях.

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Согласно официальным данным, в городе Куми, расположенном в центральной части Южной Кореи, около недели назад произошел необычный инцидент с участием робота, работавшего в местной администрации. Как рассказали представители мэрии, подведомственный им андроид загадочным образом упал с лестницы, получив серьезные повреждения.

Робот был «принят на работу» в муниципалитет почти год назад и успешно выполнял различные административные функции, помогая сотрудникам в обслуживании граждан. Этот андроид отличался от большинства подобных систем тем, что мог свободно передвигаться по зданию, вызывая лифт и перемещаясь между этажами. Очевидцы происшествия рассказали, что непосредственно перед падением робот "ходил кругами, как будто что-то его беспокоило".

Пока официальные причины инцидента не названы, но в мэрии заверили, что "собранные детали будут тщательно проанализированы" совместно с разработчиками робота – калифорнийской компанией Bear Robotics. Один из сотрудников администрации с сожалением отметил, что робот считался "полноценным членом коллектива".

Эта история привлекла большое внимание местных СМИ. Некоторые издания даже публиковали заголовки вроде «почему этот трудолюбивый государственный служащий вел себя таким образом» или «работа была слишком тяжелой для робота».

Как отмечают эксперты, Южная Корея является одним из мировых лидеров в развитии робототехники. По данным Международной федерации робототехники, здесь самый высокий в мире уровень автоматизации производственных процессов - в среднем на 10 работников приходится один робот-сотрудник. Теперь же история с упавшим андроидом-чиновником наглядно показала, что внедрение искусственного интеллекта в государственные структуры таит в себе определенные риски.