Компания "Газпром СПКА" объявила о планах по запуску сборочного производства космических аппаратов, которое в 2025 году должно выйти на объемы в два спутника в неделю. Первые аппараты будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями.

Российская космическая отрасль, несмотря на все трудности последнего десятилетия, продолжает развиваться и наращивать свой потенциал. Одним из ярких примеров этого является план компании "Газпром СПКА" по запуску современного серийного производства космических спутников.

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Согласно заявлению первого заместителя генерального директора "Газпром СПКА" Сергея Масалова, новое производство начнет работу уже в июле текущего года. К 2025 году предприятие планирует выходить на объемы в два спутника в неделю.

"В августе месяце мы планируем два демонстратора малых уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две", - сообщил Масалов.

При этом первые космические аппараты будут создаваться в рамках сотрудничества с частными компаниями. Начиная с 2025 года, "Газпром СПКА" рассчитывает выйти на производство ста малых космических аппаратов в год.

"Сейчас обсуждаем планы с коллегами из частных компаний - они планируют в 2025 году выйти на два спутника в неделю", - добавил замглавы компании.

Таким образом, российская космическая отрасль получит мощный производственный центр, способный обеспечить потребности как государственных, так и частных заказчиков. Это позволит повысить доступность космических технологий и дать новый импульс развитию отечественной космической промышленности.