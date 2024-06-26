Компания ASUS официально представила новое поколение своих смарт-часов VivoWatch 6. Главной особенностью новинки стали уникальные возможности измерения ЭКГ и артериального давления прямо на кончиках пальцев.

Современные смарт-часы стремительно развиваются, все больше фокусируясь на здоровье и самочувствии пользователя. Компания ASUS, известный производитель электроники, решила выйти на передовые позиции в этом направлении, представив уникальную новинку - умные часы VivoWatch 6.

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В отличие от традиционных моделей, новые смарт-часы ASUS VivoWatch 6 оснащены дополнительными оптическими датчиками, расположенными не только на задней, но и на боковой части корпуса. Это позволяет измерять электрокардиограмму (ЭКГ) и артериальное давление всего одним касанием пальца.

Согласно результатам внутреннего тестирования ASUS, конструкция двойных датчиков сзади и сбоку повышает точность измерения артериального давления VivoWatch 6 на 10%. Кроме того, VivoWatch 6 могут контролировать и другие важные параметры здоровья – анализ массы тела, частоту пульса и т.д.

Технические характеристики новинки также впечатляют. Часы оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением и яркостью 350 нит, а корпус защищен прочным стеклом Gorilla Glass 3. Заявленная автономность достигает внушительных 9-14 дней в зависимости от режима использования.

Помимо медицинских функций, VivoWatch 6 также поддерживают двухчастотный GPS, фотосъемку с дистанционным управлением и другие современные возможности.