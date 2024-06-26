Власти Иркутской области планируют масштабную реконструкцию дороги, соединяющей Иркутск и Шелехов. Проект предусматривает строительство двухуровневой развязки и расширение трассы до четырех полос. Тем не менее, на пути реализации возникли трудности.

Дорога, соединяющая два соседних города Иркутской области, Иркутск и Шелехов, давно стала одним из самых проблемных выездов из областного центра. Ежедневные пробки в обоих направлениях вынуждают местные власти искать решение давней транспортной проблемы. Теперь в регионе разрабатывается амбициозный план по реконструкции данного участка трассы, который должен не только увеличить пропускную способность, но и повысить безопасность движения.

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Согласно озвученным данным, общая стоимость ремонта дороги от Иркутска до Шелехова оценивается в 14 миллиардов рублей. Проект реконструкции предполагает строительство двухуровневой развязки в районе села Смоленщина и расширение трассы до четырех полос.

Однако процесс проектирования сейчас сталкивается с определенными трудностями. Директор "Дирекции автодорог Иркутской области" Александр Халтубаев сообщил, что проектировщик вынужден дорабатывать документацию с учетом пешеходных переходов и подпорных стенок, которые изначально не были предусмотрены техническим заданием. Кроме того, неопределенным остается вопрос о необходимости выкупа земельных участков под строительство.

Несмотря на эти сложности, власти региона намерены приступить к реализации проекта в 2025 году. Первый этап работ, включающий строительство развязки в Смоленщине, по предварительным оценкам, займет 3 года. Уже на данный момент отмечается, что точные сроки могут измениться в зависимости от объемов финансирования из регионального и федерального бюджетов.

Ожидается, что после реконструкции на участке от Иркутска до Шелехова не будет больше светофоров, что позволит значительно улучшить пропускную способность трассы. Таким образом, воплощение этого масштабного проекта в жизнь должно внести заметные изменения в транспортную ситуацию в регионе. Вот только в региональных СМИ опасаются, что ждать придется чуть ли не 10 лет.