Операторы ударных дронов Тихоокеанского флота, входящие в состав группировки "Восток", обнаружили и уничтожили замаскированный в лесополосе немецкий танк Leopard на южнодонецком направлении. Российские военные продемонстрировали высокую эффективность использования беспилотных летательных аппаратов для поражения бронетехники противника.

Применение ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поражения наземных и воздушных целей становится все более важным элементом тактики современных вооруженных сил. Российские военные на Донбассе активно используют ударные дроны, демонстрируя высокую эффективность в борьбе с бронетехникой противника.

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Расчеты ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящие в состав группировки войск "Восток", обнаружили и уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard на южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Операторы дронов несут круглосуточное дежурство на линии боевого соприкосновения, располагая до 20 беспилотными летательными аппаратами. Сборка одного дрона занимает всего несколько минут, что позволяет быстро вводить их в бой. Для поражения целей используется простой и надежный способ – прикрепление заряда к дрону с помощью канцелярского скотча.

Командир взвода ударных БПЛА с позывным "Вал" рассказал об успешной операции по уничтожению замаскированного танка: "Поразил, под башню залетел, танк загорелся... С одного заряда уничтожил. Так что, скорее всего, боекомплект сдетонировал".

Российские военные продемонстрировали высокую оперативность и эффективность применения ударных дронов, которые помогают уничтожать любые препятствия на пути продвижения войск, включая замаскированную бронетехнику противника.