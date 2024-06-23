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Спикер ВМС Украины Плетенчук: Россия впервые запустила ракеты "Калибр" по Украине из Азовского моря
Россия перебросила часть сил в Азовское, откуда впервые запустила крылатые ракеты "Калибр" по украинским военным и стратегическим объектам. Эксперты называют это важным поворотным моментом в ходе конфликта.

СВО на Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, продолжает стремительно развиваться, с новыми нюансами и тактическими маневрами со стороны воюющих сторон. Одно из недавних событий, вызвавших широкий резонанс, - перемещение российских ракетных кораблей из Черного моря в Азовское, откуда впервые были нанесены ракетные удары по Украине.

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Согласно информации, опубликованной американским изданием The War Zone, поздно вечером в пятницу Россия начала наносить ракетные удары по целям на территории Украины из Азовского моря.

Ранее российский Военно-морской флот запускал крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по военным объектам и стратегически важной инфраструктуре на Украине из Черного моря. Однако в последнее время это стало для них более рискованным, учитывая неоднократные атаки украинских ракетных и авиационных систем. Поэтому, как сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, Россия решила перебросить часть своих ракетных кораблей в относительно более безопасное Азовское море.

На данный момент, по информации, опубликованной в СМИ, в Азовском море находятся три российских корабля, способных нести в общей сложности до 20 ракет "Калибр", а также одна российская подводная лодка в Черном море, которая может быть оснащена четырьмя крылатыми ракетами.

#россия #украина #сво #калибр #крылатые ракеты #черное море #азовское море
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