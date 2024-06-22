Российский холдинг "Высокоточные комплексы" рассматривает возможность увеличения производства переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Это связано с перспективами их применения для прикрытия важных объектов с помощью специальной опорно-пусковой установки "Джигит".

Российские военные постоянно модернизируют свои средства противовоздушной обороны, стремясь повысить их эффективность и расширить сферу применения. Одним из таких перспективных решений может стать увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" для защиты стратегически важных объектов.

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Как сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", ПЗРК "Верба" изначально разрабатывались в качестве средства войсковой ПВО. Однако со временем стало ясно, что данные комплексы можно более широко применять, в том числе для прикрытия критически важных объектов.

Для этих целей в 2010-х годах была создана опорно-пусковая установка "Джигит", которая позволяет размещать ПЗРК как стационарно, так и на легких автомобилях. "Джигит" дает возможность вести одиночный, последовательный и залповый огонь из ракет "Вербы". Это делает их эффективными при отражении угроз со стороны небольших беспилотников, которые ПЗРК способны успешно поражать.

В связи с расширением задач, стоящих перед ПЗРК "Верба", в холдинге не исключают увеличение их производства. Это позволит обеспечить надежную защиту ключевых объектов инфраструктуры.