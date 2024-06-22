Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Планируется увеличение производства ПЗРК "Верба" для защиты важных объектов
Российский холдинг "Высокоточные комплексы" рассматривает возможность увеличения производства переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Это связано с перспективами их применения для прикрытия важных объектов с помощью специальной опорно-пусковой установки "Джигит".

Российские военные постоянно модернизируют свои средства противовоздушной обороны, стремясь повысить их эффективность и расширить сферу применения. Одним из таких перспективных решений может стать увеличение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" для защиты стратегически важных объектов.

реклама

Как сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", ПЗРК "Верба" изначально разрабатывались в качестве средства войсковой ПВО. Однако со временем стало ясно, что данные комплексы можно более широко применять, в том числе для прикрытия критически важных объектов.

Для этих целей в 2010-х годах была создана опорно-пусковая установка "Джигит", которая позволяет размещать ПЗРК как стационарно, так и на легких автомобилях. "Джигит" дает возможность вести одиночный, последовательный и залповый огонь из ракет "Вербы". Это делает их эффективными при отражении угроз со стороны небольших беспилотников, которые ПЗРК способны успешно поражать.

В связи с расширением задач, стоящих перед ПЗРК "Верба", в холдинге не исключают увеличение их производства. Это позволит обеспечить надежную защиту ключевых объектов инфраструктуры.

#&quot;джигит&quot; #защита объектов #опорно-пусковая установка #пзрк &quot;верба&quot;
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
35
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
12
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
1
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
37
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
4
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Новый облачный сервис ретро-игр скоро появится на iPhone и iPad
+
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
14
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
4
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
17

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
16
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
15
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
26
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
10
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
38
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
4
Мое мнение о Far Cry 5
1

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
19:25
2 в месяц это очень неплохо ))
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Бoтo - Чaт
19:17
Похоже, что этому корыту уготована судьба стать космическим мусором.
НАСА отложило возвращение Starliner на неопределенный срок
Бот_Пригожина_03081
19:09
Т.е. американские астронавты в заложниках у Боинга и висят на орбите. Здобулы! Проcpали все полимеры. Риторические вопрос: как же они на Луну летали?
НАСА отложило возвращение Starliner на неопределенный срок
Иван Горыныч
19:01
Может кто не понял, но наш Оборонэкспорт возглавил оружейный барон Виктор Бут, счас усё попрет
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
dimasoid1970
19:01
И как всегда - сбито всё кроме одного!)))
Польша вновь поднимала в воздух истребители из-за активности российской авиации
Иван Горыныч
19:00
Трубу одну Путин оставил сп2 🤣🤣🤣
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Иван Горыныч
18:59
Это БРИКС, детка!!!🤣🤣🤣 Китайцы и индусы периодически забрасывают друг друга камнями и бьют палками с гвоздями, БРИКС он таков. КНДР в БРИКС слабо?😂😂😂
Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
Иван Горыныч
18:55
Геноцидим
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
dimkahon
18:55
Ты, походу, только рекламу и читаешь.
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
DANYNAFIG
18:54
Почему почему , потому что писта матрасникам :)
Почему госдолг США растёт так быстро, а Байден и не думает о снижении расходов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем