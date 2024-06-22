По словам CEO компании Дженсена Хуанга, последующие версии DLSS могут позволить использовать искусственный интеллект для создания текстур, объектов и даже персонажей в играх.

Технология NVIDIA DLSS уже давно зарекомендовала себя как мощное средство повышения производительности графики в видеоиграх. Но оказывается, это лишь верхушка айсберга – компания видит еще более амбициозные применения искусственного интеллекта в области игровой индустрии.

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По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга, грядущие версии этого решения смогут использовать ИИ не только для суперразрешения и генерации кадров, как это происходит сейчас, но и для создания игровых текстур, объектов и даже персонажей.

"Игры будут создаваться с использованием ИИ, в них будет ИИ, и вы даже сможете сделать компьютер ИИ в качестве помощника, который будет помогать вам в игре", - отметил Хуанг. Он подчеркнул, что GeForce является крупнейшим игровым брендом в мире, и у многих игр уже есть элементы искусственного интеллекта.

Таким образом, NVIDIA видит будущее игровой индустрии за широким применением ИИ-технологий. Если раньше они использовались в основном для улучшения графической производительности, то теперь могут стать ключом к созданию полностью синтетических игровых миров и объектов. По словам Хуанга, компания не может дождаться, когда сможет предоставить эти возможности большему числу пользователей.

Правда, генеральный директор NVIDIA не уточнил, какие конкретно функции будут реализованы в ближайших релизах DLSS. Но очевидно, что следующие поколения этой технологии окажутся революционными для видеоигр, открывая новые горизонты для применения искусственного интеллекта.