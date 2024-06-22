Недавно по запросу о свободе информации были обнародованы подробности планов SpaceX, Lockheed Martin и Blue Origin по программе НАСА по возвращению образцов с Марса. Согласно документам, SpaceX предлагает совершить демонстрационную посадку Starship на Марс уже в 2029 году, опережая других участников тендера.

Космическая гонка продолжается, и ведущие компании ракетно-космической отрасли сражаются за право участвовать в амбициозной программе НАСА по возвращению марсианских образцов на Землю. Благодаря запросу о свободе информации стали известны ключевые детали предложений SpaceX, Lockheed Martin и Blue Origin, которые раскрывают их планы по освоению Красной планеты.

реклама

Недавно НАСА запросило новые предложения по программе возврата образцов с Марса, и среди участников тендера выделились три ключевых игрока – SpaceX, Lockheed Martin и Blue Origin. Согласно раскрытым документам, каждая компания предложила уникальный подход к этой сложной миссии.

Так, SpaceX намерена использовать свою перспективную ракету-носитель Starship для всех этапов путешествия к Марсу и обратно. Компания заявила, что Starship позволит значительно увеличить массу и объем возвращаемого на Землю грузового модуля. Более того, SpaceX предложила НАСА даже провести демонстрационную посадку Starship на Марс уже в 2029 году в рамках этой программы.

Отрывок из презентации SpaceX, представленной ранее в этом году, показывает планы компании относительно миссий на Марс

В свою очередь, Lockheed Martin в своем предложении сделала упор на накопленный опыт в реализации марсианских миссий. Компания предлагает использовать свою хорошо зарекомендовавшую себя платформу Mars Ascent Vehicle для отправки обратно на Землю контейнера с марсианскими образцами. При этом Lockheed Martin также планирует задействовать ракетные технологии Blue Origin для доставки грузов к Марсу.

Наконец, Blue Origin представила НАСА свой вариант возвращения образцов с Красной планеты. Ключевым элементом плана компании является разрабатываемая ею ракета New Glenn, которая должна будет осуществить посадку на Марс и обратный старт. При этом компания подчеркивает, что ее решение будет отличаться относительной простотой и надежностью.

Таким образом, все три лидера американской космической отрасли предлагают НАСА свои уникальные подходы к реализации амбициозной программы возвращения марсианских образцов. В настоящий момент агентство продолжает изучать поступившие предложения и в ближайшее время должно объявить победителя тендера.