Согласно исследованию, проведенному по заказу Союза производителей цемента, строительство дорог с монолитными цементобетонными покрытиями экономически более целесообразно, чем традиционные асфальтовые. Данные выводы были представлены экспертами на международном транспортном форуме в Новосибирске.

Транспортная инфраструктура является ключевым элементом экономического развития регионов и страны в целом. Эксперты отрасли постоянно ищут наиболее эффективные технологические решения для строительства и содержания автомобильных дорог. Недавно на крупном отраслевом форуме в Сибири были представлены результаты исследования, опровергающие распространенное мнение о более высокой стоимости цементобетонных покрытий.

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Согласно исследованию, проведенному Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) по заказу Союза производителей цемента "СОЮЗЦЕМЕНТ", во всех дорожно-климатических зонах экономически более выгодными оказались конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными покрытиями. Эти результаты были представлены на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

Как отметила исполнительный директор НО "СОЮЗЦЕМЕНТ" Дарья Мартынкина, строительство цементобетонных дорог выгодно всем сторонам. Дорожная отрасль получает альтернативу традиционным технологиям, государство и общество – сеть современных качественных дорог, а для цементной промышленности это возможность загрузить простаивающие мощности.

В ходе дискуссии участники обсудили трудности, с которыми сталкиваются дорожные строители при укладке цементобетонных покрытий, а также пути их решения. Однако единогласно решили, что проблема разрешима, а технология строительства "вечных" дорог является технологией будущего.

Представленное исследование наглядно продемонстрировало, что цементобетонные покрытия являются более экономичным решением по сравнению с асфальтовыми. При этом они обладают большим сроком службы и более высокими эксплуатационными характеристиками. По оценкам экспертов, широкое внедрение таких технологий также будет способствовать развитию цементной промышленности России.