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На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
Согласно исследованию, проведенному по заказу Союза производителей цемента, строительство дорог с монолитными цементобетонными покрытиями экономически более целесообразно, чем традиционные асфальтовые. Данные выводы были представлены экспертами на международном транспортном форуме в Новосибирске.

Транспортная инфраструктура является ключевым элементом экономического развития регионов и страны в целом. Эксперты отрасли постоянно ищут наиболее эффективные технологические решения для строительства и содержания автомобильных дорог. Недавно на крупном отраслевом форуме в Сибири были представлены результаты исследования, опровергающие распространенное мнение о более высокой стоимости цементобетонных покрытий.

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Согласно исследованию, проведенному Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) по заказу Союза производителей цемента "СОЮЗЦЕМЕНТ", во всех дорожно-климатических зонах экономически более выгодными оказались конструкции дорожных одежд с монолитными цементобетонными покрытиями. Эти результаты были представлены на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

Как отметила исполнительный директор НО "СОЮЗЦЕМЕНТ" Дарья Мартынкина, строительство цементобетонных дорог выгодно всем сторонам. Дорожная отрасль получает альтернативу традиционным технологиям, государство и общество – сеть современных качественных дорог, а для цементной промышленности это возможность загрузить простаивающие мощности.

В ходе дискуссии участники обсудили трудности, с которыми сталкиваются дорожные строители при укладке цементобетонных покрытий, а также пути их решения. Однако единогласно решили, что проблема разрешима, а технология строительства "вечных" дорог является технологией будущего.

Представленное исследование наглядно продемонстрировало, что цементобетонные покрытия являются более экономичным решением по сравнению с асфальтовыми. При этом они обладают большим сроком службы и более высокими эксплуатационными характеристиками. По оценкам экспертов, широкое внедрение таких технологий также будет способствовать развитию цементной промышленности России.

#дорожное строительство #цементобетонные дороги #экономическая эффективность
Источник: stroygaz.ru
2
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IronWolf
15:49
этой песни уже скоро 100 лет будет, просто на асфальте можно денег больше осваивать...Для этого в каком нибудь МинТранспорте нужно всех разогнать по примеру Минобороны
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
Мимо
15:48
Пусть хоть гавкает. Лишь бы не кукарекал, как ты. И вообще, интересная картинка, ципсошная обрезанная свинья с кличкой "шрайнер" кукарекает... Весели нас ишшо.
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Chimba_huimba
15:48
Тогда че злой такой? Кортошки не хватило или денег не хватает ни на что, кроме картошки?
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irnwlf
15:46
Мимо, петушня) Я из Беларуси)
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Алексей Иванов
15:46
киев за три дня как говорится, никакой Украины пукину уже не достанется
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irnwlf
15:45
Так твой новый ник переводится как железный волк, болван)))))))))
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Chimba_huimba
15:44
Да вполне возможно, что это ты и есть... Выплескиваешь гнев за то что ВСУ сосут.
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IronWolf
15:42
Твоя любимая тема, про задний привод, как же ты все это любишь...
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IronWolf
15:37
т.е с защеканом ты согласен? будем теперь тебя так и звать Защекан Железный Волк
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
Artful
15:36
Не взлетит, дорожное лобби не позволит. Если дорожное покрытие не будет нуждаться в ремонте несколько лет, то как же тогда воровать на ежегодных "ремонтах" дорог по всей России? Это какая же кормушка ...
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
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