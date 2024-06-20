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PoZiTiv4iK
В сети появился проморолик Motorola Razr+ 2024
Motorola готовится к анонсу обновленной версии культового складного смартфона Razr. Новинка получит более крупный внешний экран и интеграцию ИИ-технологий для расширения возможностей.

Складные устройства уверенно завоевывают рынок, и Motorola продолжает укреплять свои позиции в этом сегменте. Легендарная серия Razr пополнится новой флагманской моделью, которая обещает стать очередным прорывом в дизайне и функциональности.

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Согласно инсайдерской информации, свежий Motorola Razr+ будет отличаться увеличенным внешним дисплеем. Если предыдущая модель Razr 40 Ultra/Razr+ (2023) имела экран диагональю 3,6 дюйма, то его преемник получит 4-дюймовую панель. Это позволит пользователям взаимодействовать с устройством, не раскрывая основной складной экран.

Помимо размера, новинка также получит усовершенствованную влагозащиту по стандарту IPX8. Кроме того, вместо сверхширокоугольной камеры предыдущей модели, Razr+ оснастят усовершенствованным телеобъективом с оптическим зумом.

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Одной из ключевых особенностей Motorola Razr+ 2024 в ближайшем будущем возможно станет интеграция ИИ-технологий, а значит и появления в дальнейшем "Moto AI". Можем предположить, что ИИ позволит реализовать продвинутые функции голосового управления, оптимизации производительности и персональной настройки устройства.

#motorola #ии #складной смартфон #razr+ #внешний экран
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