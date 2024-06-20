Несмотря на громкие заявления о массовом производстве 3-нм чипов, Samsung Foundry продолжает испытывать серьезные технологические сложности. Высокий брак и низкая энергоэффективность продукции вынуждают ведущих игроков рынка, включая Nvidia, AMD, Intel и Apple, отдавать предпочтение более проверенным решениям TSMC.

Гонка за передовыми техпроцессами в полупроводниковой отрасли в последние годы набирает все больший накал. Компании-гиганты вкладывают миллиарды долларов в разработку инновационных технологий, стремясь захватить большие доли рынка. Однако на пути Samsung Foundry возникли неожиданные препятствия, тогда как TSMC укрепляет свое лидерство.

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Еще в 2022 году Samsung гордо заявляла о том, что первой в отрасли запустила массовое производство 3-нанометровых чипов с использованием передовой технологии Gate-All-around (GAA). Это должно было дать корейскому гиганту серьезное преимущество над конкурентами. Однако, по данным издания Businesskorea, полученные результаты пока не оправдывают ожиданий.

"3-нм технологический узел первого поколения (SF3E) не оправдал ожиданий компании, когда дело касается процента брака и энергоэффективности", – сообщают инсайдеры. Несмотря на то, что в некоторых узкоспециализированных сферах, например, при производстве оборудования для майнинга криптовалют, 3-нм чипы Samsung находят применение, для массового внедрения технология пока еще требует серьезных улучшений.

Проблемы Samsung позволяют TSMC и ее партнерам-чипмейкерам усилить свои позиции. Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, MediaTek и Apple – все эти компании, по данным источников, предпочитают полагаться на тайваньского производителя при выпуске своих 3-нанометровых решений. Более того, даже Google, ранее использовавший чипы Samsung для своей линейки Pixel, теперь планирует перейти на TSMC для производства флагманского процессора Tensor G5.

Таким образом, несмотря на громкие заявления, Samsung Foundry пока не может на равных конкурировать с TSMC в области передовых техпроцессов. Компания по-прежнему испытывает проблемы с качеством и энергоэффективностью своей продукции, что вынуждает ведущих игроков рынка отдавать предпочтение более надежным решениям от тайваньского гиганта.