Несмотря на санкционные ограничения, Россия вновь стала крупнейшим поставщиком газа в Европу, обогнав США.

В условиях геополитической напряженности и введенных против России санкций, ситуация на газовом рынке Европы претерпевает заметные изменения. Несмотря на все усилия по сокращению зависимости от российских энергоресурсов, Москве вновь удалось восстановить лидирующие позиции в качестве крупнейшего поставщика газа в ЕС.

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Согласно данным консалтинговой компании ICIS, в мае 2023 года поставки российского газа в Европу впервые за два года превысили показатели экспорта американского СПГ. Российские трубопроводные и морские поставки составили 15% от всего европейского газового импорта, в то время как доля США снизилась до 14% - самого низкого уровня с августа 2022 года.

Этот неожиданный поворот связан с несколькими факторами. Во-первых, на газовые потоки повлияли технические проблемы на одном из крупнейших американских предприятий по сжижению газа в Техасе. Во-вторых, Россия нарастила поставки через Турцию в связи с запланированным ремонтом одного из трубопроводов.

Аналитики однако полагают, что удержание Россией лидирующих позиций на европейском газовом рынке будет непростой задачей. Санкционные ограничения и рост производства СПГ в США в долгосрочной перспективе могут вновь потеснить Москву. В то же время Евросоюз активно ищет альтернативные источники поставок, прежде всего через расширение Южного газового коридора из Азербайджана, но пока этих объемов недостаточно для полной замены российского газа, поступающего через Украину.