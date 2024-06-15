Недавно в сети появились рендеры и видео 360° будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Раскрыт весь дизайн и основные особенности этой долгожданной модели.

Поклонники Samsung с нетерпением ожидают выхода следующего поколения флагманов Galaxy S24. И если стандартные версии S24, S24+ и S24 Ultra уже на подходе, то интригующим дополнением к этой серии станет модель Samsung Galaxy S24 FE. Эта "фанатская" модель всегда привлекает внимание благодаря своему практичному соотношению цены и качества. И теперь мы можем получить первый детальный взгляд на облик грядущего Galaxy S24 FE благодаря эксклюзивным утечкам.

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Согласно опубликованным рендерам и видео 360° (посмотреть можно здесь), Galaxy S24 FE продолжит дизайнерскую эстетику, характерную стандартным моделям Galaxy S24. На передней панели мы видим тот же безрамочный высокий экран с небольшим вырезом для фронтальной камеры в центре верхней части. По бокам расположены традиционные для серии Galaxy кнопки регулировки громкости и включения питания.

Особого внимания заслуживает тыльная сторона устройства. Здесь размещена вертикальная тройная камерная система, чье расположение в левом верхнем углу повторяет оформление стандартных S24. Внизу можно различить логотип Samsung. В целом дизайн сохраняет знакомые плавные линии и закругленные края, хотя в итоге Galaxy S24 FE может быть чуть компактнее, как это характерно для линейки "фанатских" версий.

По предварительной информации, размеры Galaxy S24 FE составят около 162 x 77,3 x 8 мм при диагонали экрана 6,65 дюймов. Предполагается, что Samsung вновь использует AMOLED-панель высокого качества. Что касается основной камеры, ожидается, что она будет 50-мегапиксельной, но детали пока неизвестны.

Совсем недавно Galaxy S24 FE был замечен на тестовом ресурсе Geekbench, где подтверждается наличие топового чипсета Exynos 2400, как и у других моделей флагманской серии S24. Это говорит о том, что новинка сохранит высокую производительность при более доступной цене для поклонников бренда.