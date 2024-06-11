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Турция вводит 40%-ю пошлину на импорт автомобилей из Китая
Турция объявила о введении 40%-го тарифа на импорт автомобилей из Китая, в то время как Европейский союз готовится ответить собственными ограничительными мерами. Эти шаги отражают растущее противостояние между Китаем и крупными рынками в связи с быстрым ростом экспорта китайских электромобилей.

Напряженность в мировой торговле продолжает нарастать, затрагивая все новые сектора. На этот раз в центре внимания оказался автомобильный рынок, где страны хотят защитить свои интересы от растущего экспорта электромобилей из Китая. Таким шагом в этом противостоянии стало решение Турции ввести 40%-е тарифы на импорт китайских автомобилей. Это решение, вкупе с ожидаемыми ответными мерами Европейского союза, может иметь серьезные последствия для автопрома и конечных потребителей. Хочется отметить, что В.В. Путин во время своей недавней встречи с руководителями информационных агентств негативно отозвался о подобного рода мерах по сдерживанию экспорта электромобилей из Поднебесной.

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На прошлых выходных Министерство торговли Турции объявило о введении дополнительного 40%-го тарифа на автомобили, импортируемые из Китая. Минимальный тариф составит 7000 долларов США за каждое транспортное средство и вступит в силу с 7 июля.

Власти Турции заявили, что это решение направлено на защиту внутреннего автомобильного производства и решение проблем дефицита текущего счета страны. Они подчеркнули, что тариф будет применяться как к обычным, так и к гибридным автомобилям из Китая.

Данное решение стало очередным шагом в торговой войне, которую крупные экономики ведут против растущего экспорта китайских электромобилей. Ранее США ввели 100%-е тарифы на импорт китайских электромобилей, а Европейская комиссия готовится принять собственные ответные меры.

Министерство торговли Турции заявило, что новый тариф согласуется с усилиями страны по увеличению внутреннего производства и сокращению дефицита текущего счета. Фактически, это решение поставит заслон на пути дешевых китайских автомобилей на турецкий рынок.

Эксперты считают, что ответные меры Европейского союза, которые ожидаются на этой неделе, будут более сдержанными, чем в Турции и США. Это связано с тем, что многие европейские автопроизводители активно сотрудничают с Китаем и заинтересованы в сохранении этих связей. Тем не менее, противостояние между Китаем и крупнейшими рынками продолжает нарастать, что создает серьезные риски для всей мировой автомобильной отрасли.

#китай #автомобили #турция #импорт #тарифы #пошлина
Источник: finance.sina.com.cn
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