Украина впервые применила боевую авиацию для атаки на территории России, что вызвало отклик в СМИ Китая. Эксперты предупреждают, что Россия может ответить на это интенсивными действиями, в то время как Китай рекомендует Москве использовать сочетание дипломатических и военных методов для восстановления контроля над ситуацией.

Недавнее применение Украиной боевой авиации для нанесения удара по российской территории стало значительным эскалационным шагом в продолжающемся конфликте. Это событие привлекло внимание международного сообщества, в частности Китая, который выразил опасения по поводу возможной "решительной" ответной реакции России.

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Согласно сообщениям, украинский военный самолет впервые применил оружие, поразив цель на территории России. Этот шаг Украины, по мнению китайских экспертов, является попыткой продемонстрировать "доверие" США и Европе, чтобы получить в дальнейшем больше поддержки и помощи. Профессор Пекинского университета иностранных языков Цюй Хунцзянь предупредил, что на фоне этого инцидента следует ожидать более интенсивного ответа со стороны России.

Российская компания Fores уже объявила о выплате премии в размере 15 миллионов рублей или $168 тысяч за первый сбитый на Украине истребитель F-16, поскольку Киев готовится получить эти самолеты от стран НАТО. Аналитики отмечают, что по мере поступления на вооружение Украины более современных боевых самолетов, ее удары по российским военным объектам могут стать еще более масштабными.

В этой ситуации Цюй Хунцзянь рекомендует России рассмотреть "сочетание дипломатических и военных средств" для восстановления контроля над ситуацией. По его мнению, сейчас для Москвы наступает "решающий, но еще более трудный момент", когда ей необходимо сделать выбор в отношении дальнейших действий.