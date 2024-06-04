Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Умный монитор Samsung Odyssey OLED G8 обещает улучшить качество изображения с помощью ИИ
Компания Samsung выпустила на мировой рынок новый интеллектуальный монитор Odyssey OLED G8, оснащенный впечатляющими техническими характеристиками, в том числе 4K-экраном OLED, процессором ИИ и технологией защиты от выгорания.

Компании-производители электроники не перестают удивлять потребителей своими инновационными разработками. На этот раз южнокорейский гигант Samsung представил интеллектуальный монитор Odyssey OLED G8, который обещает значительно улучшить качество изображения и повысить функциональность по сравнению с традиционными моделями.

реклама

Новый монитор Samsung Odyssey OLED G8 оснащен 32-дюймовой OLED-панелью с впечатляющими техническими характеристиками. Разрешение экрана составляет 4K UHD, частота обновления - 240 Гц, а время отклика – всего 0,03 мс. Такие параметры обеспечивают высокую четкость изображения и молниеносную отзывчивость, что делает Odyssey OLED G8 идеальным как для просмотра видео, так и для игр.

Ключевой особенностью новинки является использование процессора NQ8 AI Gen 3, построенного на базе технологии искусственного интеллекта. Этот чип позволяет существенно улучшать качество отображаемого контента, практически доводя его до 4K-разрешения, с помощью фирменной платформы Samsung Gaming Hub и других интеллектуальных приложений.

Производитель также позаботился о проблеме выгорания OLED-панелей, применив собственную технологию Samsung OLED Safeguard+. Она включает в себя пульсирующую нагревательную трубку, динамическую систему охлаждения и функцию автоматического снижения яркости для статических изображений. Это должно эффективно предотвращать выгорание экрана.

Odyssey OLED G8 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, обеспечивая плавность изображения в играх. Из портов подключения на мониторе доступны 2 HDMI, 3 USB 3.0 и 1 DisplayPort. Кроме того, производитель разработал эргономичную подставку для комфортного использования.

К сожалению, информация о ценах и доступности Odyssey OLED G8 пока не раскрывается. Но можно ожидать, что этот инновационный монитор от Samsung станет весьма интересным предложением для широкого круга пользователей, ценящих высокое качество изображения и передовые технологии.

#samsung #игры #oled #ии #4k #выгорание #odyssey oled g8
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung Electronics представила новые линейки Odyssey OLED, Smart Monitor и ViewFinity
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
6
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
5
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
13
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
2
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
+
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
12
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
У футуристического грузовика SuperTruck 2 расход топлива составляет всего 18 литров на 100 км
+
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
+
AMD анонсировала чипсеты 800-й серии и пообещала поддерживать Socket AM5 как минимум до 2027 года
1
При строительстве небоскребов планируется их использовать в качестве гигантских аккумуляторов
1
Аналитики: складные смартфоны Huawei, Honor, Motorola и Vivo стали в разы популярнее
1
Планшет OnePlus Pad 2 на чипе Snapdragon 8 Gen 3 протестировали в Geekbench
+
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
2

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
33
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
244
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
45
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
138
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
34
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
5

Сейчас обсуждают

АNDREЙ ²º¹¹
20:29
никогда не видел более глубокого проникновения языком в анус мужикам )) "грамотных, интеллектуальных, юморных, отлично знающих игровую индустрию белорусов" ахахахахахахахахаха
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
АNDREЙ ²º¹¹
20:23
0 дней без упоминания смуты ....а если серьезно, согласен - беларусы иногда перегибают, чсв у них конечно до небес - стоит их кому то куда то не пригласить или не пустить или не дать интервью и все , ...
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
LastAtlant
20:20
Вот после отключения надо было его и сбить, а потом сказать что это сделала независимая группа украинских дайверов
Американский шпионский дрон, замеченный у берегов Крыма, отключил опознавательные транспондеры
Ivan Mikhailov
20:17
Для работы кремлеботом это обязательный навык?
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Владимир Круглов
20:17
Автору только на кожаной флейте нужно играть, никак не на пк, что ни пост, так помойка
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Космический Жокей
20:14
3-нм это деградация проца через месяц или через два?
Intel представила новую мобильную архитектуру Lunar Lake, выход которой запланирован на 3 квартал
Dark_Cloud
20:09
Швейцария отказала Украине в выделении пакета помощи на 5,6 миллиарда долларов
Легенда
20:06
В Китае любая фабрика при заказе партии больше 10 штук тебе и шильдики наклеит, и красную пластмаску приклеит заместо черной, бесплатно практически. Только заказывай. Стоимость примерно 4700 р в Кита...
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
АNDREЙ ²º¹¹
20:03
Шел 24 год - люди ждут уже выхода Пионер 2
Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
Eppius
19:57
Хрень этот умный дом.
В России за год увеличился спрос на устройства экосистемы умного дома
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем