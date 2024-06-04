Компания Samsung выпустила на мировой рынок новый интеллектуальный монитор Odyssey OLED G8, оснащенный впечатляющими техническими характеристиками, в том числе 4K-экраном OLED, процессором ИИ и технологией защиты от выгорания.

Компании-производители электроники не перестают удивлять потребителей своими инновационными разработками. На этот раз южнокорейский гигант Samsung представил интеллектуальный монитор Odyssey OLED G8, который обещает значительно улучшить качество изображения и повысить функциональность по сравнению с традиционными моделями.

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Новый монитор Samsung Odyssey OLED G8 оснащен 32-дюймовой OLED-панелью с впечатляющими техническими характеристиками. Разрешение экрана составляет 4K UHD, частота обновления - 240 Гц, а время отклика – всего 0,03 мс. Такие параметры обеспечивают высокую четкость изображения и молниеносную отзывчивость, что делает Odyssey OLED G8 идеальным как для просмотра видео, так и для игр.

Ключевой особенностью новинки является использование процессора NQ8 AI Gen 3, построенного на базе технологии искусственного интеллекта. Этот чип позволяет существенно улучшать качество отображаемого контента, практически доводя его до 4K-разрешения, с помощью фирменной платформы Samsung Gaming Hub и других интеллектуальных приложений.

Производитель также позаботился о проблеме выгорания OLED-панелей, применив собственную технологию Samsung OLED Safeguard+. Она включает в себя пульсирующую нагревательную трубку, динамическую систему охлаждения и функцию автоматического снижения яркости для статических изображений. Это должно эффективно предотвращать выгорание экрана.

Odyssey OLED G8 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, обеспечивая плавность изображения в играх. Из портов подключения на мониторе доступны 2 HDMI, 3 USB 3.0 и 1 DisplayPort. Кроме того, производитель разработал эргономичную подставку для комфортного использования.

К сожалению, информация о ценах и доступности Odyssey OLED G8 пока не раскрывается. Но можно ожидать, что этот инновационный монитор от Samsung станет весьма интересным предложением для широкого круга пользователей, ценящих высокое качество изображения и передовые технологии.