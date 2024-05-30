Пхеньян в очередной раз шокировал мировое сообщество, запустив к границам Южной Кореи сотни воздушных шаров, наполненных экскрементами и различным мусором. Данное действие было расценено как серьезное нарушение международного права и угроза безопасности населения Южной Кореи.

Северокорейский руководство во главе с Ким Чен Ыном не перестает удивлять мировое сообщество своими необычными действиями. На этот раз официальный Пхеньян решил сбрасывать на приграничные районы Южной Кореи целые волны воздушных шаров, наполненных экскрементами и различными загрязняющими веществами.

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Волна воздушных шаров, запущенная Северной Кореей во вторник, вызвала серьезную обеспокоенность, так как в них могли быть спрятаны взрывчатые, зажигательные, радиоактивные или химические вещества. Когда сотни этих шаров начали приземляться на территории Южной Кореи, южнокорейские военные были вынуждены направить специальные группы для сбора и анализа объектов.

Несмотря на то, что специалисты не выявили серьезных повреждений или опасных материалов, сам факт этой "воздушной атаки" вызвал широкий резонанс. Согласно данным южнокорейского агентства Yonhap, Пхеньяном было запущено около 260 воздушных шаров, достигнувших территории от границы до самого Сеула.

Южнокорейское Объединенное командование считает эти действия Северной Кореи нарушением международного права и серьезной угрозой безопасности. Командование ООН также жестко осудило запуск "мусорных шаров с фекалиями и другими загрязнителями", подчеркнув, что это не только оскорбительно и антисанитарно, но и представляет собой нарушение соглашения о перемирии.