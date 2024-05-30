Volkswagen объявил о планах выпустить компактный электромобиль стоимостью около €20 000 к 2027 году. Это прямой ответ на растущее доминирование доступных китайских электрокаров на европейском рынке. Несмотря на привлекательную цену, новинка Volkswagen будет соответствовать высоким стандартам в области технологий, дизайна, качества и обслуживания.

Переход к электрической мобильности набирает обороты по всему миру, но для многих потребителей высокая стоимость электромобилей все еще остается серьезным барьером. Однако ситуация на рынке готова меняться – один из ведущих автопроизводителей Европы, Volkswagen, объявил о неожиданном решении, которое способно радикально изменить расстановку сил на рынке электрокаров.

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Volkswagen объявил о планах представить к 2027 году компактный электромобиль по цене около €20 000. Это прямой ответ на растущее доминирование китайских производителей электромобилей, которые успешно захватили значительную долю рынка благодаря своим доступным электрическим предложениям.

"Для того чтобы электромобильность получила широкое распространение, необходимы привлекательные автомобили, особенно в сегменте начального уровня", - заявил генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер. Он подчеркнул, что, несмотря на привлекательную цену, новые модели не пойдут на компромисс с точки зрения технологий, дизайна, качества или качества обслуживания клиентов.

Предстоящий электромобиль стоимостью €20 000 является частью более широкой стратегии Volkswagen по расширению портфеля электромобилей. Компания уже объявила о планах по выпуску серии электромобилей стоимостью около €25 000, включая компактные автомобили от VW и Cupra и небольшие внедорожники от VW и Skoda.

Внедрение модели стоимостью €20 000 значительно снизит входной барьер для потенциальных покупателей электромобилей, сделав электрическую мобильность жизнеспособным вариантом для гораздо более широкой аудитории. Хотя подробные характеристики новой модели пока неизвестны, ясно, что Volkswagen готовится бросить вызов китайским конкурентам, предложив доступные, но качественные электрические автомобили европейским потребителям.