Специалисты проанализировали предложения на рынке новостроек Москвы и выявили, что самая маленькая квартира в столичном регионе имеет площадь всего 14,1 кв. м. Такая компактная студия продается в Новой Москве по цене 4,85 млн рублей.

Столичный рынок недвижимости продолжает удивлять разнообразием предложений, в том числе в сегменте сверхкомпактного жилья. Согласно данным экспертов, в Москве и Новой Москве выставлена на продажу квартира, которая может стать самой маленькой в городе.

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Согласно информации аналитической компании OPENCITY, площадь самой маленькой квартиры в новостройках Москвы составляет всего 14,1 кв. м. Такая компактная студия расположена в одном из новых домов Новой Москвы и продается по цене 4,85 млн рублей с отделкой и кухонным гарнитуром.

В старых границах города минимальная площадь предлагаемых квартир-студий чуть больше - 15,7 кв. м. Такое жилье без отделки выставлено на продажу в проекте комфорт-класса в Западном Дегунино по цене 8,9 млн рублей.

Еще один компактный вариант - квартира площадью 17,4 кв. м в районе Печатники, которая продается за 10,1 млн рублей без ремонта.

Основатель сервиса по продаже новостроек OPENCITY Евгений Дружинин отметил, что сегодня студии пользуются большой популярностью у жителей Москвы, поскольку позволяют приобрести жилье в пределах МКАД за относительно небольшие деньги - от 6-7 млн рублей.

Однако, по словам эксперта, введенный недавно норматив по минимальной площади квартиры в новых жилых комплексах до 28 кв. м может в ближайшие год-два привести к заметному сокращению доли студий на столичном рынке новостроек - с текущих 22% до более низких показателей.

Таким образом, москвичи, желающие приобрести максимально компактное жилье в новостройках, еще могут успеть это сделать, пока действуют более либеральные требования. Но в будущем выбор самого маленького формата квартир, скорее всего, будет ограничен.

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