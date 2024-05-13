Жители крупнейших городов России готовы потратить в среднем 1,65 млн рублей на косметический ремонт новых квартир. При этом самой затратной статьей расходов являются меблировка и покупка бытовой техники.

Сколько же денег нужно, чтобы сделать косметический ремонт в только что купленной квартире? Согласно совместному исследованию сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica, в среднем россияне закладывают на эти цели 1,65 млн рублей.

реклама

Самыми расточительными в этом плане оказались жители Казани: они готовы потратить на ремонт новой квартиры 2,3 млн рублей. Следом за ними идут москвичи (2,18 млн) и ростовчане (2,11 млн). При этом интересно, что затраты почти не различаются, покупают ли люди жилье для себя или для сдачи в аренду.

Самой дорогой статьей расходов на ремонт, согласно опросу, становится обустройство квартиры мебелью и бытовой техникой – в среднем 492,2 тыс. рублей. В то же время на разработку дизайн-проекта россияне готовы отдать лишь 194,8 тыс. рублей.

Кроме того, жителям мегаполисов зачастую приходится недооценивать стоимость демонтажа старого ремонта – реальные затраты на это на 41% превышают планируемые.

Эксперты отмечают, что отремонтировать квартиру на вторичном рынке можно на 23% дешевле, чем в новостройке. Однако далеко не все об этом знают. В любом случае, квартирный вопрос для россиян остается весьма затратным – как с точки зрения самой покупки жилья, так и его последующего обустройства.