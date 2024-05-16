Робототехника шагает семимильными шагами, и Китай занимает одно из ведущих мест в создании все более совершенных и многофункциональных машин. Последней яркой разработкой в этой области стала модель S1 от компании Astribot Stardust Intelligence, которая демонстрирует поистине фантастические способности.

Невероятные возможности нового робота-гуманоида S1 не перестают удивлять. Созданный китайской компанией Astribot Stardust Intelligence, этот робот способен двигаться с ошеломляющей скоростью около 10 метров в секунду и при этом выдерживать нагрузку до 10 килограммов на каждую руку.

Во впечатляющем видеоролике S1 демонстрирует свое мастерство. Он ловко и точно чистит огурец, сохраняя его форму, а затем проявляет себя и в творческих навыках, занимаясь искусством каллиграфии. Но на этом возможности робота не заканчиваются – он может аккуратно наливать вино, переворачивать тост на сковороде и даже складывать и гладить белье.





Создатели S1 подчеркивают, что этот робот-гуманоид отличается от своих аналогов способностью имитировать движения человека с поразительной скоростью и точностью. Его можно представить в роли ученика, который не просто копирует, но и постоянно совершенствует свои навыки.

Разработка S1 заняла у компании Astribot целый год, и ожидается, что эта модель будет представлена на рынке в 2024 году. Возможности нового робота способны перевернуть представление о том, на что способны интеллектуальные машины. Они вселяют оптимизм в будущее развитие робототехники и расширяют горизонты того, что может быть достигнуто.