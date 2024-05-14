Ученые разработали инновационный интерфейс мозг-компьютер, который способен расшифровывать внутреннюю речь человека в реальном времени. Это может стать прорывом в помощи людям с нарушениями речи и расширить возможности коммуникации.

На сайте Nature опубликована статья, в которой рассказывается, что ученые из различных научных организаций разработали инновационный интерфейс мозг-компьютер, позволяющий декодировать внутреннюю речь человека. Для этого они имплантировали специальные электроды в определенную область мозга, ответственную за произнесение слов про себя.

реклама

В ходе экспериментов участникам исследования предлагалось мысленно "произносить" различные слова, в том числе бессмысленные. Устройство регистрировало нейронную активность и с помощью сложных алгоритмов распознавало, какое именно слово "проговаривал" человек. Точность распознавания в некоторых случаях достигала 79%!

Более того, ученые обнаружили, что большая часть нейронов, задействованных во внутренней речи, также используются и при обычном произнесении слов вслух. Однако есть и специфические нейроны, активные только при мысленном воспроизведении речи.

Эти результаты могут помочь лучше понять, как наш мозг обрабатывает внутреннюю речь, и в перспективе позволят создать эффективные средства коммуникации для людей с нарушениями речи, например, страдающих синдромом запертого человека.

Следующим шагом ученые намерены исследовать возможность распознавания не отдельных слов, а более сложных речевых конструкций – фраз и предложений. Кроме того, предполагается проверить, можно ли применять эту технологию и к людям с поврежденными речевыми отделами мозга.

Хотя до широкого практического применения этой разработки еще далеко, ее появление – важная веха на пути расширения возможностей человека. Ведь способность общаться одной лишь мыслью открывает поистине безграничные перспективы.