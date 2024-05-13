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Ретейлер «М.Видео» ищет способы сократить высокие долги
Ретейлер электроники «М.Видео» сообщил о планах провести дополнительную эмиссию акций для увеличения уставного капитала на 17%. Это решение призвано помочь компании снизить долговую нагрузку и обеспечить дальнейшее развитие бизнеса.

Нелегкие времена переживает ретейлер «М.Видео». Компания сильно пострадала от ухода западных производителей электроники после начала СВО: долг «М.Видео» вырос до 83,4 млрд рублей, что вынудило ее перейти на параллельный импорт и авансовые платежи поставщикам. Это ударило по финансовому положению ретейлера, что отразилось даже на облигациях компании, доходность которых взлетела до 20%.

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Однако ситуация постепенно налаживается: по итогам 2023 года чистый долг «М.Видео» снизился до 67,8 млрд рублей, а отношение чистого долга к EBITDA уменьшилось с 4,5 до 3,2. Теперь компания намерена провести дополнительную эмиссию 30 млн акций, что увеличит ее уставный капитал на 17%.

Как отмечают аналитики, это решение выглядит оправданным на фоне высоких процентных ставок, которые «давят» на финансовое положение ретейлера. Привлечение дополнительного акционерного капитала дешевле, чем наращивание долговой нагрузки через новые кредиты и облигации. Это позволит «М.Видео» рефинансировать текущий долг и повысить финансовую устойчивость.

В то же время аналитики отмечают, что успех «М.Видео» по-прежнему зависит от восстановления операционных показателей. Компании предстоит пройти непростой период, прежде чем она сможет возобновить выплату дивидендов. Кроме того, сохраняются риски, связанные с возможными санкциями и осложнениями в работе с новыми поставщиками.

#финансы #акции #развитие #м.видео #долг #допэмиссия #ретейл
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