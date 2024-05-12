Исследователи нашли простой и эффективный способ улучшить зрение.

Научное сообщество взбудоражено новым открытием британских ученых из Лондонского университетского колледжа, которые предложили простой и доступный способ улучшить зрение. Исследователи утверждают, что трехминутное воздействие на глаза глубоким красным светом способно зарядить энергией митохондрии клеток-фоторецепторов и помочь восстановить зрение, которое естественным образом ухудшается с возрастом.

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Эксперименты с участием 20 добровольцев показали, что просмотр красного света с длиной волны 670 нм в период с восьми до девяти утра приводит к улучшению контрастного цветового зрения в среднем на 17%. Несмотря на то, что использование красного света для улучшения зрения не является новинкой (советские летчики использовали его еще во времена Великой Отечественной войны), это открытие вызывает интерес у широкой аудитории и может стать простым и эффективным методом поддержания зрительного здоровья.