Космическая программа Китая сделала очередной шаг вперед – страна запустила зонд, который должен на обратной стороне Луны собрать образцы грунта. Это стало новым достижением в амбициозных планах Китая по освоению космоса.

Космические амбиции Китая продолжают расти – страна сделала очередной шаг к освоению Луны, запустив новый зонд.

реклама

Беспилотный аппарат "Чанъэ-6" отправился в путь 3 мая с китайского космодрома Вэньчан. Его основная задача – собрать образцы лунного грунта с малоизученного региона, находящегося на невидимой с Земли стороне Луны. Это позволит ученым лучше понять геологические и другие особенности этого таинственного места.

Китай уже добился серьезных успехов в освоении космоса. В 2019 году страна стала первой, кто посадила марсоход на обратной стороне Луны, а в 2020-м вернула на Землю лунные образцы с видимой стороны спутника. Новая миссия позволит расширить наши знания о Луне и продемонстрирует растущие возможности китайской космической программы.

Загадочная обратная сторона Луны представляет большой интерес для ученых, поскольку свободна от воздействия Земли и других помех, идеальным для различных научных экспериментов. Чтобы поддерживать связь с зондом, Китай вывел на орбиту спутник-ретранслятор.

Успешное выполнение миссии "Чанъэ-6" станет очередным триумфом для космической отрасли Китая, демонстрируя его растущую технологическую мощь и научные амбиции.