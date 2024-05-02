Министерство ВВС США объявило о начале программы по созданию истребителя следующего, шестого поколения, который должен заменить устаревающие модели F-22 Raptor и F-35 Lightning II. За выгодный многомиллиардный контракт на этот революционный проект предстоит серьезная конкурентная борьба между ведущими авиастроительными компаниями страны, включая таких лидеров, как Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Министерство ВВС США приступило к реализации грандиозной программы по созданию нового истребителя шестого поколения, который должен заменить устаревающий F-22 Raptor. Аэрокосмическому гиганту Lockheed Martin прочат роль главного претендента на этот многомиллиардный контракт.

реклама

Как известно, Lockheed Martin ранее уже успешно выиграла контракты на разработку истребителей предыдущего поколения – F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Несмотря на некоторые проблемы с этими проектами, связанные с задержками и перерасходом средств, в итоге компании удалось создать функциональные и впечатляющие боевые самолеты, которые по праву считаются лучшими в мире.

Теперь Lockheed Martin готовит очередной прорывной проект – истребитель шестого поколения NGAD. Компания уже представила эскизное изображение своей новой разработки, демонстрирующее передовой бесхвостый дизайн с двигателями, интегрированными в фюзеляж для повышения малозаметности. Такие технологические решения вполне соответствуют репутации Lockheed как новатора в сфере создания высокотехнологичных военных самолетов.





Согласно планам Минобороны США, новый истребитель NGAD должен стать частью «системы систем», тесно интегрированной с другими современными платформами, включая F-35, спутники и боевые сети. Ожидается, что Министерство ВВС закупит около 200 таких истребителей, а также 1000 автономных ведомых дронов ССА (подробнее про ССА вы можете прочесть в наших предыдущих новостных материалах здесь и здесь). Общая стоимость контракта оценивается в десятки миллиардов долларов, что делает его одним из самых престижных и выгодных в авиационной отрасли.

Хотя за этот контракт будут бороться и другие ведущие производители, таких как Northrop Grumman и Boeing, большинство экспертов считают, что Lockheed Martin имеет наилучшие шансы на его получение. Богатый опыт реализации проектов истребителей предыдущего поколения, передовые технологические наработки и налаженные партнерские отношения с Министерством обороны США делают компанию практически непревзойденным фаворитом в этой гонке.