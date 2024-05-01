В ближайшие годы ВВС США намерены значительно расширить парк беспилотных боевых самолетов нового поколения - CCA. Согласно заявлениям министра ВВС Фрэнка Кендалла, к 2029 году на вооружении будет находиться около 100 таких аппаратов. Эти модульные и высокотехнологичные CCA станут ключевым элементом грядущей трансформации военной авиации Соединенных Штатов.

Согласно последним заявлениям министра ВВС Фрэнка Кендалла, военно-воздушные силы США активно продвигаются к реализации амбициозного плана по широкомасштабному внедрению беспилотных боевых самолетов нового поколения – так называемых CCA (Collaborative Combat Aircraft).

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Напомним, что 24 апреля американские ВВС объявили компании Anduril и General Atomics финалистами первого этапа программы CCA. Об этом наш блог рассказал в новости «Для ВВС США будет разрабатываться новый совместный боевой самолет Anduril Fury». Кстати, ВВС США отказались раскрывать подробности контрактов Increment 1, включая их долларовую стоимость.

Как стало известно из сообщения журнала Air & Space Forces Magazine, ВВС рассчитывают, что к 2029 году на вооружении будет находиться около 100 таких самолетов. Особенностью CCA является их модульная конструкция, которая позволяет быстро переоснащать самолеты под различные боевые задачи. По словам министра, речь идет о «разумном подходе»: ССА — «это планер с различной полезной нагрузкой, которую можно заменять в зависимости от миссии».

Интересно, что Кендалл даже обозначил условную цель в 1000 CCA, которая поможет планировщикам ВВС США выстроить новую организационную структуру, предусматривающую, в том числе, интеграцию пилотируемых и беспилотных самолетов в единые авиационные группы.

Стоимость одного CCA, как отметил министр, должна составлять от $25 до $30 миллионов, что значительно дешевле традиционных истребителей с пилотом. При этом ВВС США рассматривают возможность приобретения от 2 до 5 беспилотных самолетов на каждый пилотируемый истребитель.

Таким образом, очевидно, что ВВС США твердо нацелены на масштабную роботизацию и автоматизацию боевой авиации в ближайшем будущем. Первые 100 CCA станут лишь началом этой революционной трансформации.