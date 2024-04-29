Легендарный российский автопроизводитель "КамАЗ" возрождает свой амбициозный проект беспилотного пассажирского микроавтобуса "Шатл". На реализацию этой и других передовых разработок компания выделяет бюджет в 2 млрд рублей.

На фоне активной цифровизации и автоматизации отечественной промышленности российский автопроизводитель "КамАЗ" принял решение о возрождении давно анонсированного, но так и не реализованного проекта беспилотного микроавтобуса KAMAZ-1221. Теперь перед инженерами стоит задача не только улучшить алгоритмы распознавания окружающей обстановки, но и сделать автобус полностью импортонезависимым.

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Как сообщается, на финансирование этой и других перспективных разработок в рамках "передовой инженерной школы" КамАЗа в 2024 году выделено почти 2 млрд рублей из бюджета. Эти средства пойдут на открытие новых лабораторий и запуск ключевых проектов компании.

«Переход на отечественную элементную базу – один из главных приоритетов. Мы хотим получить полностью независимый от импортных комплектующих продукт, который будет конкурентоспособен на рынке», – отметил представитель "КамАЗа".

Первый опытный образец 12-местного беспилотного автобуса KAMAZ-1221 был показан восемь лет тому назад на Московском автосалоне. Тогда планировалось наладить его серийное производство к 2021 году, но этим планам помешали пандемия и геополитические события. Теперь у этого перспективного проекта появится еще один шанс на реализацию.

Кроме того, передовая инженерная школа "КиберАвтоТех" займется разработкой мультимодальных логистических решений с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таким образом, российский автогигант стремится вывести свои разработки на новый уровень, опираясь на самые передовые технологии.