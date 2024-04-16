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Ритейлеры в Индии могут запретить продажу телефонов компании OnePlus в офлайн-магазинах
Ритейлеры в Индии: конфликт с OnePlus и потенциальный запрет продаж в большинстве розничных сетей

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Индийскими ритейлеры крайне недовольны компанией OnePlus. Стало известно, что Ассоциация организованных ритейлеров (ORA), представляющая 4300 обычных магазинов, объявила, что запретит своим членам продавать продукцию OnePlus с 1 мая. И это может быть лишь верхушкой айсберга.

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Гораздо более крупная Всеиндийская ассоциация мобильных ритейлеров (AIMRA), которая представляет более 150 000 магазинов, рассматривает возможность аналогичного запрета. Чем OnePlus расстроил владельцев магазинов?

Ритейлеры обвиняют производителя телефонов в следующем:

  • не поставляет необходимое количество телефонов,
  • предлагает низкую прибыль,
  • не обрабатывает должным образом претензии по обслуживанию,
  • не направляет к ритейлерам визиты промоутеров и людей, демонстрирующих новые продукты.

В то время как ORA представляет магазины на юге Индии, AIMRA имеет гораздо более широкий охват. Если эта ассоциация поддержит запрет ORA, она может полностью отрезать OnePlus от офлайн-каналов распространения в Индии.

Представитель OnePlus сообщил India Today:

OnePlus ценит всю поддержку, которую он получил от наших надежных розничных партнеров за последние 7 лет. В настоящее время мы работаем с нашими партнерами над решением обозначенных областей, обеспечивая нашу постоянную приверженность прочным и процветающим отношениям в будущем.

OnePlus не единственный, у кого проблемы. AIMRA также оказывает давление на Poco, поскольку считает, что бренд, принадлежащий Xiaomi, поддерживает онлайн-продажи и даже обвиняет его в продажах через незаконные каналы.

#смартфоны #oneplus #индия #телефоны #розничные сети
Источник: indiatoday.in
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Ритейлеры в Индии могут запретить продажу телефонов компании OnePlus в офлайн-магазинах
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