Pocket Pair сообщает о задержке выхода обновления PvP Arena. В игре Palworld ожидается множество изменений, но несколько позже, чем было анонсировано.

В последний анонс нового режима Palworld PvP Arena вкралась небольшая ошибка. Эта новинка дебютирует немного позже, чем предполагалось изначально.

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Напомним, что Pocket Pair объявила о своих дальнейших планах на будущее. В их число входил режим Arena PvP. Как предполагают многие поклонники выживания, студия на самом деле работает над тем, чтобы разрешить прямую конфронтацию между участниками сервера. Судя по всему, это будет сделано в отдельном режиме, который перенесет нас на арену в стиле Колизея.

Однако, как объявила Pocket Pair в Твиттере, премьеры Arena, к сожалению, придется еще немного подождать. Первоначально в коротком анонсе говорилось, что этот режим должен выйти летом 2024 года. Разработчики признали, что это была ошибка и пока могут лишь подтвердить запланированную премьеру в этом году. Однако, судя по манере общения, это может произойти и через полгода.

К счастью, это не означает, что до тех пор мы не увидим никаких серьезных обновлений Palworld. Pocket Pair подтвердила, что этим летом мы увидим еще один патч. Предполагается ввести в игру новый остров, больше типов Палов, новые постройки и оружие. К сожалению, эти новые функции не будут включать Арену, но это все равно будет обширное обновление.