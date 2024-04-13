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PoZiTiv4iK
Palworld: Несмотря на задержку, обновление PvP Arena выйдет в этом году
Pocket Pair сообщает о задержке выхода обновления PvP Arena. В игре Palworld ожидается множество изменений, но несколько позже, чем было анонсировано.

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В последний анонс нового режима Palworld PvP Arena вкралась небольшая ошибка. Эта новинка дебютирует немного позже, чем предполагалось изначально.

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Напомним, что Pocket Pair объявила о своих дальнейших планах на будущее. В их число входил режим Arena PvP. Как предполагают многие поклонники выживания, студия на самом деле работает над тем, чтобы разрешить прямую конфронтацию между участниками сервера. Судя по всему, это будет сделано в отдельном режиме, который перенесет нас на арену в стиле Колизея. 

Однако, как объявила Pocket Pair в Твиттере, премьеры Arena, к сожалению, придется еще немного подождать. Первоначально в коротком анонсе говорилось, что этот режим должен выйти летом 2024 года. Разработчики признали, что это была ошибка и пока могут лишь подтвердить запланированную премьеру в этом году. Однако, судя по манере общения, это может произойти и через полгода. 

К счастью, это не означает, что до тех пор мы не увидим никаких серьезных обновлений Palworld. Pocket Pair подтвердила, что этим летом мы увидим еще один патч. Предполагается ввести в игру новый остров, больше типов Палов, новые постройки и оружие. К сожалению, эти новые функции не будут включать Арену, но это все равно будет обширное обновление. 

#игры #обновления #palworld #pocket pair #pvp arena
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Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
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REY_B_
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Легенда
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сдохни уже лох. 233 дня евридей. не позорся додик. ( ну покажи свой рекорд? ) а обосыш не покажет, там 20 дней
Как я играл в Genshin Impact три дня, и можно ли нормально играть без доната
REY_B_
19:59
Вопрос чем отдавать. Например можно эксклюзивными правами добычи урана на Западной Украине, на срок, пока всё не выкопают.... Стопудово Трамп потребует обеспечения.
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REY_B_
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