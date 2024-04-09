Представленный в Call of Duty: Modern Warfare 3 набор косметических новинок, включая вариант оружия ближнего боя BEAST Glove, вызвал бурную дискуссию среди игроков. Разблокировка этого уникального предмета обойдется геймерам в $80, что вызвало беспокойство и критику в сообществе игроков.

Набор косметических новинок, только что представленный в Call of Duty: Modern Warfare 3, вызвал бурную дискуссию среди игроков.

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В рамках продвижения предстоящего фильма «Годзилла х Конг» в Call of Duty: Modern Warfare 3 только что был добавлен вариант оружия ближнего боя BEAST Glove. Это мощная лапа Кинг-Конга, которую геймеры могут использовать вместо классического ножа или катаны и эфектно уничтожать противников. Как оказалось эта новинка впечатляет лишь в теории, но на практике она стала лишь источником разочарования.

Разумеется, не нужно никому объяснять, что, как и подобает Activision Blizzard, новое оружие было доступно за немалую плату. Чтобы разблокировать BEAST Glove, сначала необходимо приобрести четыре других набора. В общей сложности геймерам придется выложить $80, чтобы получить доступ к уникальному предмету. Напомним, стандартная версия Call of Duty: Modern Warfare 3 в день релиза стоила дешевле.

Некоторые ветераны COD, как только заметили эту новость, отправились на Reddit и выразили свое беспокойство по поводу последних тенденций Sledgehammer Games. Некоторые опасаются, что, поскольку они уже вынуждают платить такие большие суммы за разблокировку одного варианта оружия, следующим шагом станет решение pay-to-win.

Более того, этот аргумент, кажется, еще более правдоподобным, учитывая опыт Sledgehammer с подобными механиками. В Advanced Warfare были открыто представлены механики "заплати за победу", случайные варианты оружия и альтернативные версии, обладающие специальными эффектами или просто наносящие больший урон. Однако лучшие из них требовали траты реальных денег.