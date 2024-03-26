В сети появился первый взгляд на геймплей игры Sonic Toys Party, которая представляет собой смесь Соника и Fall Guys.

Со вчерашнего дня в интернете появился трейлер Sonic Toys Party, новой игры от SEGA, которая составит конкуренцию Fall Guys от Epic Games.

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Победная серия SEGA продолжается. В конце января в продажу поступила Like a Dragon: Infinite Wealth, а через неделю — Persona 3 Reload. Обе игры получили очень положительные отзывы, были очень популярны и подтвердили уверенность игроков в том, что обе серии, состоящие в общей сложности из десятков игр, преуспевают и по-прежнему привлекают внимание публики.

Ожидается, что Sonic Toy Party продолжит эту серию.

SEGA хочет выйти на нишевый, но очень интересный рынок онлайн-игр. Последняя часть серии обещает стать спин-оффом классического Соника. Он будет предлагать аналогичный игровой процесс, но характер самой игры будет значительно отличаться от обычных платформеров.

Игрокам иногда нужен отдых от стрессовых игр Counter-Strike, League of Legends или Valorant, требующих большой концентрации. Красочные игры для вечеринок – это еще и отличная возможность провести время с друзьями. Sonic Toys Party планирует восполнить этот пробел этим летом.