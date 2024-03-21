Rockstar выпустила первое обновление для Red Dead Redemption 2 за последние 1,5 года. Что в итоге получили игроки?

После долгого ожидания Rockstar Games выпустила новое обновление для Red Dead Redemption 2. Это первый патч за 18 месяцев.

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К сожалению, обновление не приносит никакого нового контента или ожидаемых графических улучшений для игроков, использующих новые консоли. Это всего лишь набор исправлений, который наверняка оценят в основном самые ярые фанаты игры, играющие в онлайн-режиме. Кроме того, они применимы только к определенным платформам.

Обновление под названием Title Update 1.32 теперь доступно для загрузки на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Оно вносит «общие исправления» в Red Dead Online и исправляет ряд ошибок. По описанию разработчиков, голосовой чат по умолчанию отключен. Кроме того, версия игры для ПК получила поддержку HDR10+ Gaming на совместимых дисплеях.

Последнее крупное обновление игры, Title Update 1.31, было выпущено в сентябре 2022 года и было последним на сегодняшний день, в которое был добавлен новый контент. С тех пор Rockstar ограничилась лишь незначительными обновлениями. Игроки Red Dead уже давно жалуются на скудность контента в обновлениях, особенно по сравнению с гораздо более обширными расширениями, регулярно выпускаемыми для чрезвычайно прибыльной GTA Online.

Поклонники Red Dead Redemption 2 поначалу были заинтригованы новостью о новом обновлении, но быстро выяснилось, что это не тот новый контент, на который они рассчитывали, несмотря на предыдущие сигналы Rockstar об окончании разработки игры. Игроки требуют, среди прочего: патч, повышающий плавность игрового процесса до 60 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вполне возможно, что Rockstar не вводит эту опцию, чтобы сделать ее одним из аргументов для покупки новой версии игры, которая, вероятно, в будущем выйдет на консолях текущего поколения (как это было с Grand Theft Auto 5).

Хотя продажи Red Dead Redemption 2 не сравнялись с продажами GTA 5, игра имела огромный успех. На сегодняшний день продано 61 миллион копий. Это существенно больше, чем 27 миллионов копий, которых достигла первая часть Red Dead Redemption. Это вторая по популярности игра в США с момента ее выпуска шесть лет назад и уступает только GTA 5.

Red Dead Redemption 2 — хорошо принятая (средний рейтинг по версии Metacritic: 9,7/10!) экшн-игра с открытым миром, действие которой происходит на Диком Западе во времена его упадка. Она была создана Rockstar Games и выпущена в 2018 году, первоначально в версиях для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. До сих пор не было улучшенной версии для PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

В Red Dead Redemption 2 игрок берет на себя роль Артура Моргана, бандита, вынужденного выбирать между верностью банде и собственными идеалами. В ходе игры мы исследуем тщательно проработанный мир, полный деталей: от шумных приграничных городов до негостеприимных пустынь. Помимо выполнения основных и дополнительных заданий, нам предстоит открыть множество тайн, сокрытых в огромном игровом мире, а также ряд побочных занятий, таких как охота, рыбалка и азартные игры.

Подробнее про Title Update 1.32 читайте здесь.