В Китае ядерный реактор мощностью 1,5 мегаватт проходит первые наземные испытания на фоне усиления глобальной гонки за космос.

Тесное сотрудничество между более чем десятью научно-исследовательскими организациями и университетами по всей территории Китая дала значительные результаты в области межпланетных путешествий благодаря разработке технологии ядерного деления, способной обеспечить обширное исследование Марса.

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В новой статье, опубликованной в научном журнале Китайской академии наук Scientia Sinica Technologica, научная группа сообщила, что ее рабочий прототип ядерной реакторной системы с литиевым охлаждением успешно прошел начальные земные испытания. Они подчеркнули, что результаты подтвердили эффективность некоторых ключевых технологических решений, разработанных китайскими учеными и инженерами для уменьшения габаритов мегаваттного реактора – в семь раз более мощного, чем соперничающая система, создаваемая НАСА. При полном развертывании в космосе реактор мощностью 1,5 мегаватта, включая его систему охлаждения, может достигать высоты 20-этажного здания. Однако на Земле он будет легко складываться в контейнер размером с грузовой контейнер и весить менее восьми тонн. Как утверждают исследователи во главе с Ву Ицианом, конструкция реакторной системы позволяет удобно устанавливать ее на ракету. Они добавили, что она также способна обеспечить стабильную работу в суровых космических условиях в течение продолжительного времени.

Согласно статье, мощный источник энергии позволит организовать масштабные полеты в обе стороны как с экипажем, так и с грузами, открывая возможности для обширного исследования Луны и Марса со стороны Китая. По мнению некоторых ученых, космическому кораблю с ядерным двигателем потребуется всего три месяца на кругосветное путешествие между Землей и Марсом. В настоящий момент в научном сообществе преобладает мнение, что эта технология станет важным элементом для будущих межпланетных миссий. В то время как космическому кораблю с традиционным топливом, например, Starship, разрабатываемому компанией SpaceX, возможно потребуется как минимум семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

«Внедряй инновации или погибни. Никаких оправданий», – гласит лозунг, висящий над китайским прототипом реактора, что свидетельствует о решимости Китая возглавить гонку космических полетов на ядерной энергии, которая сейчас идет полным ходом.

Напомним, что Китай и Россия обсуждают проект атомной электростанции на Луне, о чем подробнее можно узнать здесь.