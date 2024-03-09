Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявили о своем намерении построить на Луне ядерный реактор, который будет обеспечивать электроэнергией предполагаемую лунную базу.

Россия и Китай объявили о планах объединиться для строительства автоматического ядерного реактора на Луне к 2035 году.

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Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) планируют построить реактор, который будет обеспечивать питанием предлагаемую лунную базу, совместно управляемую обеими странами.

О планах создания базы было заявлено еще в 2021 году. Она будет называться Международной лунной исследовательской станцией и будет «открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров».

Генеральный директор космического агентства Юрий Борисов сообщил ТАСС: «Сегодня мы серьезно рассматриваем проект – где-то на рубеже 2033-2035 годов – по доставке и установке энергоблока на поверхность Луны вместе с нашими китайскими коллегами». Он добавил, что строительство реактора, скорее всего, будет проходить «без присутствия человека». Борисов также сообщил, что необходимые для этого технологические решения «почти готовы».

Однако планы по доставке грузов на Луну для строительства базы требуют некоторого времени. Космическое агентство планирует использовать массивные ракеты с ядерными двигателями для перевозки грузов и материалов, называемые «космическими буксирами», но еще не придумало, как безопасно построить эти космические корабли.