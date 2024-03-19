Новые слухи говорят о скором выходе GTA 6, радуя поклонников потенциальными датами запуска. Игровой мир с нетерпением ждет официальных новостей.

На фоне циркулирующих слухов и повышенного ожидания появилась новая инсайдерская информация, намекающая на потенциальный ранний релиз Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Поскольку игровое сообщество находится в напряжении, подробности о сроках запуска и эксклюзивности релиза платформы вызвали широкие спекуляции. Rockstar Games, известная своим сдержанным подходом к этапам разработки игр, пока не подтвердила эти сообщения, оставив фанатам собирать информацию из различных источников.

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Пользователь Reddit u/JarlOfRivia, который ранее получил известность благодаря точному предсказанию выхода первого трейлера GTA 6, теперь предположил, что игра может появиться на прилавках в период с января по февраль 2025 года. Это открытие стало неожиданностью для многих, учитывая, что ранее Take-Two Interactive прогнозировала доходы за 25 финансовый год, что в свою очередь привело к появлению предположений о выпуске игры в апреле 2025 года. Игровое сообщество гудит от предвкушения, поскольку это будет означать, что GTA 6 может стать доступной для игры значительно раньше, чем ожидалось.

Еще больше подогревает ажиотаж информация о том, что второй трейлер GTA 6 может появиться до мая 2024 года, что совпадает с планом Rockstar Games по прибыли. Кроме того, недавнее обновление сайта Rockstar, на котором GTA 6 появилась в разделе «Игры», заставило многих предположить, что предзаказы уже не за горами. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, эти события вызвали волнения в игровом сообществе, и фанаты с нетерпением ждут любых новостей от Rockstar Games.

Дискуссия вокруг доступности GTA 6 на платформах вылилась в следующие предположения: игра, скорее всего, дебютирует на консолях PlayStation и Xbox, а версия для ПК появится через год или больше. Такая стратегия соответствует историческим моделям релизов Rockstar Games, хотя и оставляет ПК-геймеров в длительном томительном ожидании. Кроме того, вероятность выхода GTA 6 на консолях предыдущего поколения, таких как PS4 и Xbox One, остается низкой, что отражает переход игровой индустрии на более новое оборудование.