NVIDIA представляет графический процессор Blackwell B200 и суперчип GB200 – это новые стандарты производительности в области ИИ и вычислений. Узнайте о влиянии на технологии и облачные вычисления.

Nvidia совершила монументальный скачок в области искусственного интеллекта (ИИ) и вычислений, представив GPU нового поколения Blackwell B200 и суперчип GB200, установив новые отраслевые стандарты производительности и эффективности. Шон Холлистер, опытный редактор отдела технологий издания The Verge, подробно рассказывает о том, как эти инновации способны изменить вычислительный ландшафт, оставив конкурентов и гигантов индустрии в гонке за новыми достижениями.

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Графический процессор Blackwell B200 от Nvidia, оснащенный 208 миллиардами транзисторов и обеспечивающий производительность до 20 петафлопс в FP4, знаменует собой значительный прогресс в технологии GPU. В сочетании с суперчипом GB200, объединяющим два GPU B200 с одним CPU Grace, NVIDIA обещает 30-кратный рост производительности при работе с LLM-выводами при снижении стоимости и энергопотребления в 25 раз по сравнению с предшественником, H100. Такой скачок в эффективности и энергопотреблении объясняется инновационным дизайном чипа, включая трансформатор второго поколения и передовой коммутатор NVLink, который обеспечивает беспрецедентную связь между GPU.

Последствия новых предложений Nvidia выходят далеко за рамки простых показателей производительности. Способность обучить модель с 1,8 триллионами параметров с помощью всего 2000 GPU Blackwell – задача, для которой ранее требовалось 8000 GPU Hopper – Nvidia не только устанавливает новые стандарты эффективности обучения ИИ, но и прокладывает путь для более сложных и комплексных моделей ИИ. Кроме того, выпуск GB200 NVL72, стойки с жидкостным охлаждением, объединяющей 36 CPU и 72 GPU, демонстрирует стремление NVIDIA к созданию масштабируемых решений, способных поддерживать самые требовательные рабочие нагрузки ИИ.

Крупнейшие поставщики облачных услуг, включая Amazon, Google, Microsoft и Oracle, уже объявили о планах по внедрению стоек Nvidia GB200 NVL72 в свои предложения, что подчеркивает потенциал технологии для революции в облачных вычислениях и сервисах ИИ. Поскольку компании стремятся использовать мощь генеративного ИИ и других передовых вычислительных приложений, последние инновации Nvidia предлагают привлекательное решение, которое обещает ускорить темпы технологического прогресса и внедрения ИИ в разных отраслях.